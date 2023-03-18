Дмитрий Сибилев - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сибилев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Сибилев
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|1' - 82'
|Ислочь
|2:0
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|01.04.2023
|1' - 90'
|Ислочь
|3:0
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Динамо
|3:0
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|1' -82'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|01.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Динамо-Брест (Брест)
|18.03.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)