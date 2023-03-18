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    Дмитрий Сибилев - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Сибилев
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июля 2000 (22 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 1' - 82' Ислочь 2:0 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    01.04.2023 1' - 90' Ислочь 3:0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    18.03.2023 1' - 90' Динамо 3:0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 1' -82' Ислочь (Минский район) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    01.04.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Динамо-Брест (Брест)
    18.03.2023 1' -90' Динамо (Минск) 3:0 Ислочь (Минский район)
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