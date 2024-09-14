Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Ислочь
Неман - Ислочь: обзор матча 14 сентября 2024
Неман
14.09.2024, суббота, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Ислочь
26'
Г. Ровдо
43'
Г. Ровдо
90+2'
А. Бутько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Ислочь
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
А. Бутько
Пас отдал
В. Журавлев
Желтая карточка
Г. Алыкулов
84'
74'
Желтая карточка
Ф. Ибрахим
Замена
И. Кухарчик
️️️️
О. Евдокимов
66'
58'
Замена
А. Бутько
️️️️
А. Шестюк
Желтая карточка
О. Евдокимов
49'
Замена
А. Якимов
️️️️
И. Садовничий
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Г. Ровдо
Пас отдал
Е. Юдчиц
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Ровдо
Пас отдал
А. Шестюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
22
Пархоменко
20
Садовничий
55
Лаврик
8
Пантя
47
Козлов
33
Карпович
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-3-1-2-1
28
Свирский
5
Ковель
20
Веретило
6
Родионов
99
Юдчиц
22
Булмага
33
Ибрахим
9
Сенько
7
Ровдо
6
Гоманов
9
Шестюк
20
Садовничий
24
Якимов
24
Якимов
20
Садовничий
15
Евдокимов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
15
Евдокимов
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
Остались в запасе
Неман
Ислочь
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Неман - Ислочь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Новости команд
Все
Неман
Ислочь
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
27 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Немана» и «Днепра Могилев» на победу в матче 28 тура
7 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
27 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+