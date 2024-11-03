Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Ислочь
Гомель - Ислочь: обзор матча 03 ноября 2024
Гомель
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ислочь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Ислочь
Замена
А. Потапенко
️️️️
А. Антилевский
74'
Замена
И. Грищенко
️️️️
Ф. Нето
74'
53'
Желтая карточка
Ф. Ибрахим
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
25
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
4-2-2-2
21
Нечаев
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
20
Алиу
25
Нето
37
Давискиба
2
Рылач
11
Антилевский
11
Эффаге
3-2-2-2-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
77
Кравченко
6
Гоманов
21
Журавлев
70
Бутько
11
Антилевский
17
Потапенко
17
Потапенко
11
Антилевский
25
Нето
9
Грищенко
9
Грищенко
25
Нето
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
15
Anton Semenov
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Гомель - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Новости команд
Все
Гомель
Ислочь
«Неман» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
27 ноября
«Неман» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
«Гомель» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
Вчера, 18:12
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
27 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+