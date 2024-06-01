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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Ислочь
Нафтан - Ислочь: обзор матча 01 июня 2024
Нафтан
01.06.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ислочь
45'
Р. Папарига (П)
70'
Р. Папарига
52'
А. Шестюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Ислочь
Замена
Е. Шедько
️️️️
И. Пранович
90'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Сучков
76'
76'
Замена
Р. Медведев
️️️️
В. Журавлев
ГОЛ! 2:1!
Р. Папарига
Пас отдал
А. Сучков
70'
Желтая карточка
В. Марухин
67'
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шестюк
Желтая карточка
Р. Папарига
48'
46'
Замена
В. Сенько
️️️️
В. Булмага
46'
Замена
А. Шестюк
️️️️
А. Бутько
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Папарига
45'
30'
Желтая карточка
А. Бутько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Владимир Масловский
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
9
Александр Шестюк
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
4-1-3-2
13
Харитонович
5
Лебедев
88
Драбатович
79
Бадоев
3
Кучинский
52
Кресс
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
31
Джиоев
4-2-1-2-1
28
Свирский
19
Кучинский
4
Калачев
5
Ковель
20
Веретило
22
Булмага
11
Кобеев
21
Галята
6
Гоманов
21
Журавлев
70
Бутько
17
Сучков
18
Некрасов
18
Некрасов
17
Сучков
11
Пранович
14
Шедько
14
Шедько
11
Пранович
22
Булмага
9
Сенько
9
Сенько
22
Булмага
70
Бутько
9
Шестюк
9
Шестюк
70
Бутько
21
Журавлев
15
Медведев
15
Медведев
21
Журавлев
Остались в запасе
Нафтан
Ислочь
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Артем Денисенко
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Владимир Масловский
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
8
Владимир Масловский
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Нафтан - Ислочь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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