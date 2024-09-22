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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - БАТЭ
Ислочь - БАТЭ: обзор матча 22 сентября 2024
Ислочь
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
БАТЭ
1'
Е. Юдчиц
31'
А. Ануфриев
74'
Я. Эммануэль Аффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - БАТЭ
89'
Желтая карточка
Т. Джикия
74'
ГОЛ! 1:2!
Я. Эммануэль Аффи
Замена
А. Макась
️️️️
А. Шестюк
69'
68'
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
Замена
В. Журавлев
️️️️
Ф. Ибрахим
46'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
36'
33'
Желтая карточка
Р. Пилецкий
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Ануфриев
Желтая карточка
О. Веретило
5'
1'
Желтая карточка
В. Сотников
ГОЛ! 1:0!
Е. Юдчиц
Пас отдал
А. Шестюк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
15
Александр Макась
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
5
Ковель
20
Веретило
99
Юдчиц
22
Булмага
77
Кравченко
9
Сенько
6
Гоманов
7
Ровдо
9
Шестюк
4-1-2-2-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
14
Жимо
13
Алексиевич
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
27
Пилецкий
89
Джикия
33
Ибрахим
21
Журавлев
21
Журавлев
33
Ибрахим
9
Шестюк
15
Макась
15
Макась
9
Шестюк
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
Ислочь
БАТЭ
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
9
Николай Мирский
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Мигаль
Статистика матча Ислочь - БАТЭ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
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1 : 0
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