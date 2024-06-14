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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Гомель
Ислочь - Гомель: обзор матча 14 июня 2024
Ислочь
14.06.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Гомель
33'
В. Сенько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Гомель
Замена
В. Журавлев
️️️️
А. Бутько
89'
83'
Замена
А. Антилевский
️️️️
Д. Козловский
81'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Яцкевич
81'
Замена
Е. Трояков
️️️️
Ф. Акын
72'
Красная карточка
К. Ермакович
Замена
️️️️
О. Веретило
63'
Желтая карточка
Д. Сибилев
56'
46'
Замена
К. Ермакович
️️️️
И. Грищенко
35'
Желтая карточка
Т. Пухов
ГОЛ! 1:0!
В. Сенько
Пас отдал
К. Кучинский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
54
Фуркан Акын
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
15
Денис Козловский
ПВ
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
23
Абинур Нурымбет
АП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
3-3-2-1-1
28
Свирский
20
Веретило
4
Калачев
5
Ковель
19
Кучинский
11
Кобеев
99
Юдчиц
9
Сенько
21
Галята
6
Гоманов
70
Бутько
4-1-3-2
44
Клещук
15
Яцкевич
16
Заяц
4
Ращеня
91
Назаренко
54
Акын
2
Рылач
7
Пухов
15
Козловский
9
Грищенко
11
Эффаге
70
Бутько
21
Журавлев
21
Журавлев
70
Бутько
54
Акын
30
Трояков
30
Трояков
54
Акын
15
Яцкевич
37
Давискиба
37
Давискиба
15
Яцкевич
15
Козловский
11
Антилевский
11
Антилевский
15
Козловский
9
Грищенко
8
Ермакович
8
Ермакович
9
Грищенко
Остались в запасе
Ислочь
Гомель
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
23
Абинур Нурымбет
АП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Ислочь - Гомель
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
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Динамо-Брест
2 : 2
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