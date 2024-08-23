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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - Ислочь
Арсенал - Ислочь: обзор матча 23 августа 2024
Арсенал
23.08.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Ислочь
50'
Ю. Ловец (П)
78'
В. Арутюнян
90+6'
Ю. Ловец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ислочь
ГОЛ! 3:0!
Ю. Ловец
Пас отдал
Д. Годяев
90'
+6
Желтая карточка
А. Эдгар
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Ковель
Замена
А. Скшинецкий
️️️️
В. Арутюнян
83'
80'
Замена
Р. Медведев
️️️️
А. Макась
ГОЛ! 2:0!
В. Арутюнян
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Ибрахим
69'
Желтая карточка
А. Макась
Замена
Д. Матяш
️️️️
Р. Мялковский
69'
Замена
А. Эдгар
️️️️
Е. Бабич
69'
65'
Замена
А. Макась
️️️️
А. Шестюк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Ловец
50'
46'
Желтая карточка
О. Веретило
Замена
Д. Лутик
️️️️
А. Петренко
42'
Замена
И. Орешкевич
️️️️
К. Волков
42'
Желтая карточка
К. Волков
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
99
Кирилл Волков
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
89
Вадим Арутюнян
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
3-2-3-2
30
Сороко
72
Позняк
99
Волков
47
Годяев
5
Вегеря
66
Агеев
89
Арутюнян
11
Ловец
99
Мялковский
15
Бабич
34
Петренко
4-2-1-2-2
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
9
Шестюк
70
Бутько
99
Волков
13
Орешкевич
13
Орешкевич
99
Волков
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
34
Петренко
41
Лутик
41
Лутик
34
Петренко
15
Бабич
20
Эдгар
20
Эдгар
15
Бабич
99
Мялковский
25
Матяш
25
Матяш
99
Мялковский
Макась
15
Медведев
15
Медведев
Макась
9
Шестюк
15
Макась
15
Макась
9
Шестюк
Остались в запасе
Арсенал
Ислочь
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
77
Евгений Сакута
АП
10
Никита Ершов
ЛВ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Иван Толкачев
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Арсенал - Ислочь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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