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    Антон Велесюк - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Антон
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Велесюк
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 апреля 2003 (20 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    11.11.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 7:0 Сморгонь (Сморгонь)
    05.11.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 0:0 Минск (Минск)
    27.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:4 Сморгонь (Сморгонь)
    22.10.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 0:3 Гомель (Гомель)
    06.10.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    01.10.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:3 Неман (Гродно)
    24.09.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 3:0 Сморгонь (Сморгонь)
    17.09.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2023 1' -90' Слуцк (Слуцк) 3:3 Сморгонь (Сморгонь)
    19.08.2023 61' -90' Ислочь (Минский район) 1:0 Сморгонь (Сморгонь)
    02.07.2023 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    10.06.2023 Был в запасе Минск (Минск) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    26.05.2023 Был в запасе Гомель (Гомель) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    21.05.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    21.04.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 3:2 Слуцк (Слуцк)
    01.04.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
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