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Abraham Rodriguez
Статистика
Abraham Rodriguez - статистика
Завершил карьеру
#26 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колорадо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Колорадо
0 : 1
22.10.2023
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Даллас
1 : 1
15.10.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Динамо Хьюстон
5 : 1
08.10.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Колорадо
1 : 0
01.10.2023
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Колорадо
2 : 2
28.09.2023
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Портленд
3 : 2
24.09.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Колорадо
1 : 2
21.09.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Колорадо
2 : 1
17.09.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
03.09.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
31.08.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
24.08.2023
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
0 : 0
16.07.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Колорадо
0 : 0
13.07.2023
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
2 : 1
09.07.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Колорадо
1 : 2
19.03.2023
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Колорадо
0 : 0
05.03.2023
Канзаc Сити
Был в запасе
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