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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Миннесота Юнайтед
Колорадо - Миннесота Юнайтед: обзор матча 19 марта 2023
Колорадо
19.03.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
49'
К. Бассетт
54'
Л. Амарилья (П)
82'
M. Tapias
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Д. Уилсон
90'
+4
90'
+4
Замена
Z. Valentin
️️️️
D. Taylor
90'
Замена
B. Kallman
️️️️
J. Rosales
82'
ГОЛ! 1:2!
M. Tapias
Замена
К. Кабрал
️️️️
К. Ронан
82'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
81'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
J. Price
73'
Замена
J. Lewis
️️️️
М. Барриос
71'
Замена
J. Price
️️️️
С. Николсон
61'
Замена
Д. Рубио
️️️️
M.
60'
58'
Желтая карточка
К. Арриага
57'
Желтая карточка
Д. Сент-Клер
56'
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Х. Дотсон
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Амарилья
ГОЛ! 1:0!
К. Бассетт
49'
46'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
M.
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
22
Max
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
30
Joseph Rosales
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
19
Jack Price
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
4-4-3
27
Уилсон
2
Максе
5
Абубакар
13
7
Барриос
19
Николсон
25
Ронан
17
Бассетт
23
Ярброу
77
Япи
22
3-1-3-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
16
Арриага
30
17
Лод
31
Дотсон
21
Хлонгване
27
8
Гарсия
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
19
Николсон
19
19
19
Николсон
25
Ронан
91
Кабрал
91
Кабрал
25
Ронан
7
Барриос
14
14
7
Барриос
22
11
Рубио
11
Рубио
22
27
3
3
27
30
44
44
30
31
Дотсон
7
Фрагапане
7
Фрагапане
31
Дотсон
8
Гарсия
9
Амарилья
9
Амарилья
8
Гарсия
Остались в запасе
Колорадо
Миннесота Юнайтед
26
Abraham Rodriguez
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Clint Irwin
ВР
20
Вил Трапп
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
34
Michael Joseph Edwards
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
20
Вил Трапп
ЦП
13
Eric Dick
ЦФ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Колорадо - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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