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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Колорадо
Портленд - Колорадо: обзор матча 24 сентября 2023
Портленд
24.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 44 тур
3 : 2
Завершен
Колорадо
19'
Антони
30'
С. Морено
71'
Ф. Мора
31'
Д. Рубио
43'
Э. Гутман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Колорадо
Желтая карточка
Ф. Боли
90'
+6
Замена
Ф. Боли
️️️️
Ф. Мора
90'
+4
Замена
М. Араухо
️️️️
С. Морено
90'
+4
90'
Желтая карточка
Л. Диас
Замена
Э. Миллер
️️️️
К. Браво
84'
77'
Замена
К. Кабрал
️️️️
Д. Рубио
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Н. Калискан
75'
Замена
С. Бланко
️️️️
Антони
75'
73'
Замена
Л. Диас
️️️️
Б. Галван
72'
Замена
J. Lewis
️️️️
К. Харрис
ГОЛ! 3:2!
Ф. Мора
Пас отдал
Д. Асприлья
71'
70'
Желтая карточка
Д. Рубио
Желтая карточка
Д. Жупарич
64'
58'
Замена
К. Ронан
️️️️
Р. Призо-Мбонге
Желтая карточка
К. Браво
48'
46'
Замена
K. Rosenberry
️️️️
Э. Гутман
45'
+3
Желтая карточка
Д. Лейва
43'
ГОЛ! 2:2!
Э. Гутман
Пас отдал
К. Харрис
Желтая карточка
Ф. Мора
40'
31'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рубио
Пас отдал
К. Бассетт
ГОЛ! 2:0!
С. Морено
Пас отдал
Н. Калискан
30'
Желтая карточка
Н. Калискан
24'
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
Д. Асприлья
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
11
Антони
ЛВ
92
Ноэль Калискан
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
44
Марвин Лориа
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
19
Сэм Николсон
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
4-2-2-2
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
29
Москера
92
Калискан
6
Акоста
11
Антони
10
Морено
99
Мора
27
Асприлья
4-1-2-1-2
31
Илич
27
Уилсон
5
Абубакар
2
Максе
15
Гутман
6
Призо-Мбонге
17
Бассетт
6
Лейва
16
Галван
11
Рубио
14
Харрис
92
Калискан
33
Мабиала
33
Мабиала
92
Калискан
10
Морено
20
Араухо
20
Араухо
10
Морено
26
Браво
15
Миллер
15
Миллер
26
Браво
11
Антони
29
Бланко
29
Бланко
11
Антони
99
Мора
9
Боли
9
Боли
99
Мора
15
Гутман
2
2
15
Гутман
6
Призо-Мбонге
25
Ронан
25
Ронан
6
Призо-Мбонге
11
Рубио
91
Кабрал
91
Кабрал
11
Рубио
16
Галван
11
Диас
11
Диас
16
Галван
14
Харрис
14
14
14
Харрис
Остались в запасе
Портленд
Колорадо
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
44
Марвин Лориа
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
44
Марвин Лориа
ПВ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Портленд - Колорадо
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
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