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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Остин
Колорадо - Остин: обзор матча 01 октября 2023
Колорадо
01.10.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 0
Завершен
Остин
41'
А. Максе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Остин
90'
+1
Желтая карточка
Э. Ригони
88'
Желтая карточка
W. Bruin
79'
Замена
М. Родригес
️️️️
А. Ринг
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
К. Харрис
78'
Желтая карточка
Д. Япи
77'
Замена
Д. Япи
️️️️
Д. Рубио
70'
Замена
J. Lewis
️️️️
С. Николсон
69'
67'
Замена
C. Fodrey
️️️️
Д. Галлахер
59'
Замена
W. Bruin
️️️️
E. Finlay
ГОЛ! 1:0!
А. Максе
Пас отдал
К. Ронан
41'
Желтая карточка
М. Бомбито
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Остин
12
Damian Las
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
8
Мемо Родригес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
3-2-1-4
31
Илич
15
Гутман
15
Бомбито
2
Максе
25
Ронан
17
Бассетт
19
Николсон
9
Наварро
22
14
Харрис
11
Рубио
3-1-4-2
1
18
Касканте
15
Вяйсянен
24
20
Валенсия
13
7
Перейра
33
Вольф
4
Ринг
17
Галлахер
24
Ригони
14
Харрис
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
14
Харрис
19
Николсон
14
14
19
Николсон
11
Рубио
77
Япи
77
Япи
11
Рубио
17
Галлахер
99
99
17
Галлахер
4
Ринг
8
Родригес
8
Родригес
4
Ринг
13
29
29
13
Остались в запасе
Колорадо
Остин
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
12
Damian Las
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Колорадо - Остин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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23 марта
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2025.08.17 09:30
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