Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мариус Станкявичус - статистика

Завершил карьеру
15 июля 1981 (45), Каунас
#18 | Защитник
190 см | 83 кг
Литва
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.05.2015
Фрайбург
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
10.04.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2 : 2
04.04.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
1 : 3
07.03.2015
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1 : 1
28.02.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1 : 1
21.02.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
1 : 0
31.01.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2 : 2
21.12.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2 : 0
16.12.2014
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
0 : 1
25.10.2014
Ганновер-96
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
0 : 3
18.10.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
4 : 0
04.10.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 0
27.09.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1 : 0
24.09.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2 : 0
20.09.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2 : 0
14.09.2014
Гамбург
Был в запасе
Главные новости
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
1
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
7
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
4
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+