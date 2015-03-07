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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 07 марта 2015
Ганновер-96
07.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
24'
Х. Кийотаке
26'
Х. Алонсо
61'
Т. Мюллер (П)
72'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
81'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
76'
Замена
Д. Я Конан
️️️️
М. Шмидебах
75'
72'
ГОЛ! 1:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Ф. Рибери
68'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Х. Алонсо
Замена
Э. Приб
️️️️
Д. Бриан
67'
63'
Желтая карточка
Х. Бернат
61'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Мюллер
Замена
Хоселу
️️️️
А. Собич
57'
52'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
М. Гетце
38'
Желтая карточка
Х. Алонсо
31'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Данте
26'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Х. Кийотаке
Пас отдал
Д. Бриан
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
(К)
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
10
Хироши Кийотаке
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ОП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Джимми Бриан
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
13
Рафинья
ПАЗ
5
Давид Алаба
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ганновер-96
21
Тимо Кёнигсман
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-2-1-1
20
Цилер
26
Сане
19
Шульц
6
Марсело
27
Перейра
3
Альборнос
24
Шмидебах
10
Кийотаке
7
Бриан
32
Биттенкурт
9
Собич
4-1-2-2-1
1
Нойер
4
Данте
17
Боатенг
28
Бадштубер
24
Бернат
13
Рафинья
5
Алаба
3
Алонсо
10
Роббен
27
Гетце
13
Мюллер
7
Бриан
7
Приб
7
Приб
7
Бриан
9
Собич
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Собич
24
Шмидебах
11
Конан
11
Конан
24
Шмидебах
27
Гетце
7
Рибери
7
Рибери
27
Гетце
3
Алонсо
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
3
Алонсо
4
Данте
9
Левандовски
9
Левандовски
4
Данте
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
21
Тимо Кёнигсман
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Главный тренер
Тайфун Коркут
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Тимо Кёнигсман
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 17:25 (прямая)
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