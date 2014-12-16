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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 16 декабря 2014
Ганновер-96
16.12.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
20'
С. Сане
55'
Хоселу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Кийотаке
90'
88'
Желтая карточка
Р. Клаван
Замена
К. Пандер
️️️️
М. Альборнос
80'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
М. Шмидебах
75'
71'
Желтая карточка
Д. Байер
70'
Замена
Э. Томми
️️️️
М. Фойлнер
67'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
62'
Замена
Каюби
️️️️
Н. Джурдич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Хоселу
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Сане
Пас отдал
Л. Штиндль
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Каюби
ЦП
3-1-2-2-2
20
Цилер
6
Марсело
26
Сане
2
Сакаи
3
Альборнос
35
Хирш
24
Шмидебах
10
Кийотаке
13
Штиндль
13
Хоселу
7
Бриан
4-3-1-2
13
Маннингер
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
21
Баба
35
Эссвайн
10
Байер
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
28
Джурдич
25
Бобадилья
3
Альборнос
24
Пандер
24
Пандер
3
Альборнос
24
Шмидебах
6
Гюльселам
6
Гюльселам
24
Шмидебах
10
Кийотаке
7
Приб
7
Приб
10
Кийотаке
8
Фойлнер
27
Томми
27
Томми
8
Фойлнер
28
Джурдич
30
Каюби
30
Каюби
28
Джурдич
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
20
Ронни Филп
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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