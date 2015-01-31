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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 31 января 2015
Шальке-04
31.01.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
32'
М. Хегер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Замена
Ж. Матип
️️️️
М. Майер
90'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
88'
88'
Замена
С. Сане
️️️️
М. Альборнос
88'
Замена
К. Пандер
️️️️
М. Шмидебах
Красная карточка
К. Хунтелаар
85'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
М. Хегер
70'
68'
Желтая карточка
Л. Штиндль
68'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
М. Хирш
Замена
К. Боатенг
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
62'
42'
Желтая карточка
М. Альборнос
ГОЛ! 1:0!
М. Хегер
Пас отдал
К. Фукс
32'
31'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Ф. Гифер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
3-4-1-2
13
Гифер
5
Хеведес
22
Настасич
27
Кирхгофф
28
Фукс
33
Нойштедтер
6
Хегер
2
Учида
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-1-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
6
Марсело
3
Альборнос
35
Хирш
24
Шмидебах
32
Биттенкурт
13
Штиндль
7
Бриан
13
Хоселу
7
Майер
32
Матип
32
Матип
7
Майер
6
Хегер
10
Барнетта
10
Барнетта
6
Хегер
13
Чупо-Мотинг
27
Боатенг
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
3
Альборнос
26
Сане
26
Сане
3
Альборнос
24
Шмидебах
24
Пандер
24
Пандер
24
Шмидебах
35
Хирш
10
Кийотаке
10
Кийотаке
35
Хирш
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
15
Себастьян Эрнст
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
15
Себастьян Эрнст
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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