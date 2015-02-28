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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 28 февраля 2015
Ганновер-96
28.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
70'
Л. Штиндль
52'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
90'
+3
Замена
А. Глоушек
️️️️
Г. Сакаи
Желтая карточка
Хоселу
90'
+1
90'
Красная карточка
М. Харник
Вторая желтая
Л. Штиндль
90'
Желтая карточка
Л. Штиндль
89'
87'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Т. Вернер
86'
Желтая карточка
Т. Киршбаум
Замена
А. Собич
️️️️
Д. Бриан
84'
ГОЛ! 1:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Хоселу
70'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Э. Приб
62'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
Л. Андреасен
61'
54'
Желтая карточка
Д. Гинчек
52'
ГОЛ! 0:1!
К. Гентнер
Желтая карточка
Э. Приб
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ганновер-96
21
Тимо Кёнигсман
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
3-1-3-1-2
20
Цилер
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
3
Альборнос
7
Приб
6
Гюльселам
2
Андреасен
13
Штиндль
13
Хоселу
7
Бриан
4-3-3
26
Ульрайх
5
Нидермайер
5
Швааб
2
Сакаи
17
Кляйн
20
Ди
44
Максим
4
Гентнер
11
Вернер
10
Гинчек
22
Харник
7
Приб
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Приб
2
Андреасен
10
Кийотаке
10
Кийотаке
2
Андреасен
7
Бриан
9
Собич
9
Собич
7
Бриан
2
Сакаи
14
Глоушек
14
Глоушек
2
Сакаи
11
Вернер
18
Костич
18
Костич
11
Вернер
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
21
Тимо Кёнигсман
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
21
Тимо Кёнигсман
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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