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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Ганновер-96
Штутгарт - Ганновер-96: обзор матча 27 сентября 2014
Штутгарт
27.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
69'
Д. Швааб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Ганновер-96
90'
+1
Замена
Д. Бриан
️️️️
Л. Андреасен
Желтая карточка
Ф. Костич
90'
86'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
К. Гентнер
83'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
75'
72'
Замена
А. Собич
️️️️
Ч. Гюльселам
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Т. Вернер
70'
ГОЛ! 1:0!
Д. Швааб
Пас отдал
К. Гентнер
69'
Желтая карточка
К. Гентнер
57'
Замена
Ф. Костич
️️️️
К. Груэсо
46'
44'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-4-1-1
1
Киршбаум
17
Кляйн
22
Рюдигер
2
Сакаи
5
Швааб
21
Ромеу
4
Гентнер
11
Груэсо
78
Ляйтнер
10
Дидави
11
Вернер
3-1-3-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
6
Марсело
3
Альборнос
2
Андреасен
6
Гюльселам
24
Шмидебах
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
13
Хоселу
4
Гентнер
5
Нидермайер
5
Нидермайер
4
Гентнер
11
Груэсо
18
Костич
18
Костич
11
Груэсо
11
Вернер
11
Ибишевич
11
Ибишевич
11
Вернер
6
Гюльселам
9
Собич
9
Собич
6
Гюльселам
2
Андреасен
7
Бриан
7
Бриан
2
Андреасен
Остались в запасе
Штутгарт
Ганновер-96
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Штутгарт - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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