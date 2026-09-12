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Финляндия. Вейккауслига
Команды
Гнистан
Богдан Милованов
Статистика
€ 350 тыс
Богдан Милованов - статистика
Гнистан
19 апреля 1998 (28), Луганск
#19 | Защитник
178 см
Украина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Оулу
1 : 2
12.09.2026
Гнистан
1' - 90'
47'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Гнистан
1 : 1
08.09.2026
КуПС
1' - 90'
48'
Статистика по турнирам
Финляндия. Вейккауслига 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
22
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
1 : 3
18.05.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Бенфика
5 : 0
12.05.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
0 : 0
05.05.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 2
26.04.2024
Арука
1' - 90'
35'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
1 : 1
19.04.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Арука
2 : 1
14.04.2024
Боавишта
72' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Брага
0 : 3
06.04.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
2 : 1
30.03.2024
Фаренсе
80' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
1 : 0
17.03.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
0 : 3
10.03.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Шавиш
1 : 5
01.03.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
3 : 2
23.02.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
1 : 0
18.02.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
12.02.2024
Порту
85' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Портимоненси
1 : 2
03.02.2024
Арука
28' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
5 : 0
28.01.2024
Визела
83' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
20.01.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
15.01.2024
Арука
1' - 85'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
0 : 3
06.01.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 4
28.12.2023
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Боавишта
0 : 4
03.12.2023
Арука
1' - 49'
42'
49'
Португалия. Примейра, 11 тур
Арука
0 : 1
12.11.2023
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
2 : 0
06.11.2023
Арука
46' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
2 : 1
08.10.2023
Арука
1' - 46'
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 2
01.10.2023
Шавиш
1' - 70'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фамаликан
1 : 0
22.09.2023
Арука
44' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 1
17.09.2023
Каза Пиа
70' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
1 : 1
03.09.2023
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 1
26.08.2023
Портимоненси
75' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 2
20.08.2023
Арука
90' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
4 : 3
13.08.2023
Эшторил
Был в запасе
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