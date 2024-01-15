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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Арука
Витория Гимараеш - Арука: обзор матча 15 января 2024
Витория Гимараеш
15.01.2024, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 1
Завершен
Арука
45'
Ж. Силва
64'
А. Силва
8'
Джейсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Арука
Замена
А. Буцке
️️️️
А. Силва
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Трецца
Замена
З. Карлуш
️️️️
Ж. Силва
86'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Силва
86'
86'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
М. Силла
85'
Замена
А. Трецца
️️️️
Б. Милованов
Замена
Ж. Мендеш
️️️️
Н. Сантуш
73'
Замена
M. Maga
️️️️
Б. Гаспар
72'
72'
Замена
А. Букия
️️️️
Джейсон
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
Н. Сантуш
64'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Силва
Пас отдал
Н. Сантуш
45'
40'
Желтая карточка
Джейсон
31'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
8'
ГОЛ! 0:1!
Джейсон
Пас отдал
Р. Мухика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К)
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
20
Томаш Хандель
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
8
Давид Симао
(К)
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
6
Зе Карлуш
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
16
Ману Силва
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
43
Витиньо
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
3-3-1-2-1
14
Варела
76
Гаспар
21
Боревкович
16
Рибейру
7
Мангаш
20
Хандель
44
70
Силва
20
Силва
10
Сантуш
17
Силва
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
19
Милованов
44
Галович
3
Монтеро
28
Эшгайю
8
Симао
8
Куасси
23
Джейсон
2
Силла
17
Кристо
19
Мухика
76
Гаспар
2
2
76
Гаспар
20
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
20
Силва
10
Сантуш
10
Мендеш
10
Мендеш
10
Сантуш
70
Силва
80
Силва
80
Силва
70
Силва
17
Силва
17
Буцке
17
Буцке
17
Силва
23
Джейсон
30
Букия
30
Букия
23
Джейсон
2
Силла
7
Лаваль
7
Лаваль
2
Силла
19
Милованов
19
Трецца
19
Трецца
19
Милованов
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Арука
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
27
Charles
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
16
Ману Силва
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Матиас Роша
ЦЗ
43
Витиньо
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЛВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Витория Гимараеш - Арука
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
8
7
Офсайды
3
4
Количество передач
413
450
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.42
1.46
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Главный судья:
Густаву Коррейя
(Порту)
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
Посещаемость:
11200
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