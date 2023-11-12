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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Брага
Арука - Брага: обзор матча 12 ноября 2023
Арука
12.11.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 1
Завершен
Брага
36'
А. Джало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Брага
90'
+3
Желтая карточка
А. Руис
88'
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
П. Сантуш
88'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Э. Куасси
85'
Замена
П. Сантуш
️️️️
М. Силла
85'
74'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
А. Джало
74'
Замена
В. Карвальо
️️️️
Ж. Моутинью
67'
Замена
Р. Саласар
️️️️
А. Орта
Замена
Кристо
️️️️
Джейсон
67'
Замена
M. Puche
️️️️
А. Трецца
67'
58'
Замена
Пицци
️️️️
Брума
46'
Желтая карточка
Брума
46'
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
45'
+3
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Желтая карточка
Д. Симао
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Джало
Пас отдал
К. Борха
Замена
Я. Мозес
️️️️
Веверсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
8
Давид Симао
(К)
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Арука
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
17
Кристо
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
21
Пицци
АП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
26
Веверсон
3
Монтеро
44
Галович
19
Милованов
8
Куасси
8
Симао
2
Силла
23
Джейсон
19
Трецца
19
Мухика
4-2-3-1
1
Матеус
2
Гомес
6
Фонте
4
Ниакате
26
Борха
6
Орта
8
Моутинью
77
Брума
25
Джало
21
Орта
24
Банза
2
Силла
89
Сантуш
89
Сантуш
2
Силла
26
Веверсон
17
Мозес
17
Мозес
26
Веверсон
8
Куасси
91
Мичел
91
Мичел
8
Куасси
23
Джейсон
17
Кристо
17
Кристо
23
Джейсон
19
Трецца
11
11
19
Трецца
8
Моутинью
6
Карвальо
6
Карвальо
8
Моутинью
77
Брума
21
Пицци
21
Пицци
77
Брума
6
Орта
17
Саласар
17
Саласар
6
Орта
25
Джало
78
Фернандеш
78
Фернандеш
25
Джало
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
Остались в запасе
Арука
Брага
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Жоау Валиду
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Арука - Брага
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Жоау Гонсалвеш
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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