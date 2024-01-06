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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Бенфика
Арука - Бенфика: обзор матча 06 января 2024
Арука
06.01.2024, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
39'
Рафа
47'
О. Кекчю
85'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Бенфика
86'
Замена
Т. Гувейя
️️️️
Рафа
86'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Ф. Эушнес
86'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Ди Мария
85'
ГОЛ! 0:3!
П. Муса
Пас отдал
О. Кекчю
Замена
А. Трецца
️️️️
М. Силла
84'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Э. Куасси
80'
79'
Желтая карточка
Флорентину
78'
Замена
Флорентину
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Э. Куасси
76'
Замена
А. Букия
️️️️
Джейсон
73'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Р. Мухика
73'
72'
Желтая карточка
А. Кабрал
72'
Замена
П. Муса
️️️️
А. Кабрал
47'
ГОЛ! 0:2!
О. Кекчю
Пас отдал
Рафа
39'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Желтая карточка
Ф. Монтеро
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
8
Давид Симао
(К)
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
89
Педру Сантуш
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
4-2-2-2
12
де Арруабаррена
19
Милованов
44
Галович
3
Монтеро
28
Эшгайю
8
Симао
8
Куасси
2
Силла
23
Джейсон
17
Кристо
19
Мухика
3-1-2-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
14
Эушнес
10
Кекчю
23
Мариу
11
Ди Мария
87
Невеш
19
Кабрал
27
Рафа
8
Куасси
89
Сантуш
89
Сантуш
8
Куасси
23
Джейсон
30
Букия
30
Букия
23
Джейсон
19
Мухика
91
Мичел
91
Мичел
19
Мухика
2
Силла
19
Трецца
19
Трецца
2
Силла
14
Эушнес
44
Араужо
44
Араужо
14
Эушнес
23
Мариу
12
Флорентину
12
Флорентину
23
Мариу
11
Ди Мария
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Ди Мария
27
Рафа
7
Гувейя
7
Гувейя
27
Рафа
19
Кабрал
9
Муса
9
Муса
19
Кабрал
Остались в запасе
Арука
Бенфика
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
11
Miguel Puche
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Арука - Бенфика
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
12
6
Офсайды
2
6
Количество передач
524
502
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.89
2.28
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Эштадиу Мунисипал де Арука
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