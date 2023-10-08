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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Арука
Спортинг - Арука: обзор матча 08 октября 2023
Спортинг
08.10.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 1
Завершен
Арука
31'
В. Дьекереш
68'
Х. Морита
52'
Р. Мухика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Арука
90'
+3
Желтая карточка
П. Сантуш
Замена
Л. Нету
️️️️
Э. Куарежма
88'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Юльманн
82'
80'
Замена
А. Букия
️️️️
Джейсон
76'
Замена
M. Puche
️️️️
А. Трецца
74'
Желтая карточка
И. де Арруабаррена
ГОЛ! 2:1!
Х. Морита
Пас отдал
П. Гонсалвеш
68'
Желтая карточка
Э. Куарежма
62'
60'
Желтая карточка
Веверсон
59'
Желтая карточка
А. Трецца
Замена
Э. Куарежма
️️️️
Р. Эшгайю
59'
Замена
Д. Катамо
️️️️
Н. Сантуш
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мухика
Пас отдал
Джейсон
46'
Замена
Джейсон
️️️️
Б. Милованов
46'
Замена
П. Сантуш
️️️️
О. Бускетс
Замена
М. Рейс
️️️️
М. Эдвардс
46'
Желтая карточка
М. Эдвардс
45'
+2
Вторая желтая
У. Дьоманде
42'
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
М. Эдвардс
31'
Желтая карточка
У. Дьоманде
30'
30'
Желтая карточка
Р. Мухика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
2
Морлайе Силла
АП
19
Рафа Мухика
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
30
Андре Букия
ЦП
89
Педру Сантуш
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
23
Джейсон
ПВ
11
Miguel Puche
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
11
Сантуш
3-3-1-3
12
де Арруабаррена
28
Эшгайю
4
Фернандеш
3
Монтеро
19
Милованов
14
Бускетс
26
Веверсон
2
Силла
19
Трецца
17
Кристо
19
Мухика
Куарежма
13
Нету
13
Нету
Куарежма
47
Эшгайю
72
Куарежма
72
Куарежма
47
Эшгайю
10
Эдвардс
2
Рейс
2
Рейс
10
Эдвардс
23
Юльманн
21
Браганца
21
Браганца
23
Юльманн
11
Сантуш
10
Катамо
10
Катамо
11
Сантуш
Джейсон
30
Букия
30
Букия
Джейсон
14
Бускетс
89
Сантуш
89
Сантуш
14
Бускетс
19
Милованов
23
Джейсон
23
Джейсон
19
Милованов
19
Трецца
11
11
19
Трецца
Остались в запасе
Спортинг
Арука
20
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
44
Нино Галович
ЦЗ
8
Эбуэ Куасси
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Спортинг - Арука
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
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0 : 1
03.11.2026
Спортинг
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0 : 2
30.10.2026
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1 : 2
25.10.2026
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- : -
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1 : 0
06.11.2026
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1 : 0
01.11.2026
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Алверка
0 : 1
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1 : 0
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