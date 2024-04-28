Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филип Стеванович - статистика

Завершил карьеру
25 сентября 2002 (24)
#10 | Нападающий
177 см
Сербия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
16
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
28.04.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
13.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
3 : 2
07.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
04.04.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
30.03.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 1
16.03.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
09.03.2024
Витесс
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
02.03.2024
РКС Ваалвейк
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
24.02.2024
Фортуна
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
1 : 0
18.02.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
3 : 0
03.02.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
27.01.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Аякс
4 : 1
21.01.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
12.01.2024
Хераклес
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 1
16.12.2023
РКС Ваалвейк
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 0
10.12.2023
РКС Ваалвейк
1' - 58'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
06.12.2023
Аякс
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
02.12.2023
Экселсиор
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Зволле
1 : 2
25.11.2023
РКС Ваалвейк
1' - 84'
14'
42'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
11.11.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
04.11.2023
Фейеноорд
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
28.10.2023
РКС Ваалвейк
1' - 80'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
21.10.2023
Волендам
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
1 : 0
07.10.2023
РКС Ваалвейк
52' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
24.09.2023
Твенте
72' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Витесс
0 : 2
16.09.2023
РКС Ваалвейк
82' - 90'
Главные новости
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
8
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 20:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+