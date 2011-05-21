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Осмар Феррейра - статистика

Завершил карьеру
9 января 1983 (43), Басавильбасо
#18 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Аргентина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Днепр
17
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Шахтер
0 : 0
21.05.2011
Днепр
58' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Днепр
1 : 0
15.05.2011
Арсенал
88' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Заря
0 : 1
07.05.2011
Днепр
72' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Днепр
3 : 0
30.04.2011
Металлург
59' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Кривбасс
0 : 3
23.04.2011
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Днепр
2 : 0
09.04.2011
Ворскла
71' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
3 : 2
02.04.2011
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Днепр
1 : 0
20.03.2011
Динамо К
76' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Металлист
2 : 2
13.03.2011
Днепр
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Днепр
2 : 2
06.03.2011
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Волынь
1 : 1
14.11.2010
Днепр
57' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
0 : 0
07.11.2010
Днепр
1' - 58'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Днепр
0 : 1
30.10.2010
Шахтер
1' - 71'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Арсенал
1 : 2
23.10.2010
Днепр
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Днепр
0 : 1
14.08.2010
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Таврия
0 : 1
08.08.2010
Днепр
52' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Мариуполь
1 : 5
24.07.2010
Днепр
1' - 90'
65'
13, 90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Днепр
2 : 0
18.07.2010
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Днепр
1 : 0
10.07.2010
Карпаты
1' - 63'
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