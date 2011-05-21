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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Днепр
Шахтер - Днепр: обзор матча 21 мая 2011
Шахтер
21.05.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Днепр
+4
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
А. Гладкий
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Шахов
Замена
Эдуардо
️️️️
Виллиан
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Замена
О. Феррейра
️️️️
С. Назаренко
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Днепр
18
Осмар Феррейра
ЛП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
32
Ищенко
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
11
Коста
10
Жадсон
10
Виллиан
4
Адриано
4-4-2
27
Лаштувка
22
Инкум
5
Мандзюк
14
Чеберячко
29
Денисов
29
Ротань
28
Шахов
14
Кравченко
9
Назаренко
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Коста
3
Хюбшман
3
Хюбшман
11
Коста
10
Виллиан
9
Эдуардо
9
Эдуардо
10
Виллиан
9
Назаренко
18
Феррейра
18
Феррейра
9
Назаренко
28
Шахов
11
Лепа
11
Лепа
28
Шахов
22
Коноплянка
20
Гладкий
20
Гладкий
22
Коноплянка
Остались в запасе
Шахтер
Днепр
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
11
Алекс Тейшейра
АП
Остались в запасе
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Шахтер - Днепр
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
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