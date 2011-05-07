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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 07 мая 2011
Заря
07.05.2011, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
1'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
С. Инкум
Замена
Ф. Маду
️️️️
Д. Липартия
Замена
О. Феррейра
️️️️
В. Мандзюк
Замена
В. Милько
️️️️
В. Езерский
Желтая карточка
В. Езерский
Замена
Р. Бабенко
️️️️
Е. Коноплянка
Пенальти не реализован!
С. Силюк
Красная карточка
Жулиано
Желтая карточка
С. Кравченко
Желтая карточка
Л. Тесак
14'
Замена
В. Езерский
️️️️
А. Полянский
1'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
20
Даниэль Аддо
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
39
Франк Маду
ЦФ
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
3-1-3-3
99
Шуховцев
8
Тесак
20
Аддо
2
Полянский
92
Емельянов
33
Билый
5
Силюк
6
Каменюка
13
Липартия
27
Лазарович
19
Касьян
4-3-2-1
27
Лаштувка
22
Инкум
16
Русол
14
Чеберячко
5
Мандзюк
29
Ротань
28
Шахов
14
Кравченко
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Селезнев
2
Полянский
5
Езерский
5
Езерский
2
Полянский
Езерский
14
Милько
14
Милько
Езерский
13
Липартия
39
Маду
39
Маду
13
Липартия
22
Коноплянка
8
Бабенко
8
Бабенко
22
Коноплянка
22
Инкум
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
22
Инкум
5
Мандзюк
18
Феррейра
18
Феррейра
5
Мандзюк
Остались в запасе
Заря
Днепр
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
1
Антон Каниболоцкий
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
13
Юрий Мартыщук
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Заря - Днепр
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Авангард
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