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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Арсенал
Днепр - Арсенал: обзор матча 15 мая 2011
Днепр
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
6'
С. Назаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Арсенал
Замена
О. Феррейра
️️️️
В. Денисов
Замена
Р. Бабенко
️️️️
С. Назаренко
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Шахов
Желтая карточка
Е. Шахов
Желтая карточка
Р. Ротань
Замена
А. Ковпак
️️️️
В. Аржанов
Замена
А. Кобахидзе
️️️️
М. Шацких
Желтая карточка
С. Назаренко
Желтая карточка
А. Грицай
Замена
А. Хомин
️️️️
Ф. Шоава
ГОЛ! 1:0!
С. Назаренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Днепр
18
Осмар Феррейра
ЛП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Арсенал
30
Александр Кобахидзе
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
4-4-1-1
27
Лаштувка
29
Денисов
22
Инкум
14
Чеберячко
5
Мандзюк
14
Кравченко
29
Ротань
9
Назаренко
28
Шахов
20
Жулиано
20
Гладкий
3-2-4-1
23
Погорелый
14
Полевой
6
Шоава
23
Шершун
38
Ещенко
13
Миколюнас
17
Аржанов
16
Шацких
35
Грицай
90
Богданов
22
Самодин
9
Назаренко
8
Бабенко
8
Бабенко
9
Назаренко
29
Денисов
18
Феррейра
18
Феррейра
29
Денисов
28
Шахов
11
Лепа
11
Лепа
28
Шахов
16
Шацких
30
Кобахидзе
30
Кобахидзе
16
Шацких
6
Шоава
4
Хомин
4
Хомин
6
Шоава
17
Аржанов
39
Ковпак
39
Ковпак
17
Аржанов
Остались в запасе
Днепр
Арсенал
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Жуков
(Донецк)
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр
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