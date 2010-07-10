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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Карпаты
Днепр - Карпаты: обзор матча 10 июля 2010
Днепр
10.07.2010, суббота, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
83'
Е. Чеберячко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Карпаты
ГОЛ! 1:0!
Е. Чеберячко
Пас отдал
Р. Ротань
Замена
А. Гурули
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Е. Тарасенко
️️️️
Н. Тубич
Замена
В. Гоменюк
️️️️
С. Назаренко
Травма
Н. Тубич
Замена
М. Калиниченко
️️️️
О. Феррейра
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Зенев
Замена
С. Кравченко
️️️️
В. Федорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Валерий Федорчук
ОП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Руслан Ротань
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
15
Тарас Петривский
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
9
Денис Кожанов
ЛП
19
Андрей Ткачук
ОП
20
Сергей Зенев
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Самсон Годвин
ПП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
88
Нено
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Каниболоцкий
29
Денисов
16
Русол
14
Чеберячко
3
Лобжанидзе
5
Федорчук
18
Феррейра
9
Назаренко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
4-2-3-1
22
Тлумак
44
Федецкий
4
Тубич
4
Милошевич
15
Петривский
19
Ткачук
20
Зенев
7
Годвин
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
5
Федорчук
14
Кравченко
14
Кравченко
5
Федорчук
18
Феррейра
25
Калиниченко
25
Калиниченко
18
Феррейра
9
Назаренко
8
Гоменюк
8
Гоменюк
9
Назаренко
4
Тубич
29
Тарасенко
29
Тарасенко
4
Тубич
20
Зенев
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Зенев
9
Кожанов
9
Гурули
9
Гурули
9
Кожанов
Остались в запасе
Днепр
Карпаты
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
Главный тренер
Владимир Бессонов
19
Юрий Габовда
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
88
Нено
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
Остались в запасе
19
Юрий Габовда
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
88
Нено
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Днепр - Карпаты
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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