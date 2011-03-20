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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Динамо К
Днепр - Динамо К: обзор матча 20 марта 2011
Днепр
20.03.2011, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
51'
И. Стринич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Динамо К
Замена
Е. Шахов
️️️️
А. Гладкий
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Шевченко
Замена
С. Назаренко
️️️️
Е. Коноплянка
Желтая карточка
Д. Силва
Замена
О. Феррейра
️️️️
И. Стринич
Желтая карточка
Г. Попов
Желтая карточка
С. Кравченко
Замена
А. Алиев
️️️️
М. Нинкович
ГОЛ! 1:0!
И. Стринич
Пас отдал
Е. Коноплянка
Желтая карточка
М. Нинкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
23
Иван Стринич
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
(К)
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
36
Милош Нинкович
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
18
Осмар Феррейра
ЛП
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-3-2-1
27
Лаштувка
29
Денисов
5
Мандзюк
14
Чеберячко
22
Инкум
23
Стринич
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
20
Гладкий
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
44
Алмейда
3
Попов
20
Гусев
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
36
Нинкович
7
Шевченко
23
Стринич
18
Феррейра
18
Феррейра
23
Стринич
22
Коноплянка
9
Назаренко
9
Назаренко
22
Коноплянка
20
Гладкий
28
Шахов
28
Шахов
20
Гладкий
36
Нинкович
88
Алиев
88
Алиев
36
Нинкович
7
Шевченко
11
Кравец
11
Кравец
7
Шевченко
Остались в запасе
Днепр
Динамо К
8
Руслан Бабенко
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Днепр - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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