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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Днепр
Карпаты - Днепр: обзор матча 07 ноября 2010
Карпаты
07.11.2010, воскресенье, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Днепр
Замена
Ю. Габовда
️️️️
О. Голодюк
+3
Желтая карточка
М. Калиниченко
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
С. Годвин
Замена
Д. Лепа
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
М. Калиниченко
️️️️
С. Кравченко
Замена
А. Гурули
️️️️
А. Ткачук
Замена
А. Гладкий
️️️️
О. Феррейра
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
В. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-2-3-1
22
Тлумак
22
Авелар
4
Милошевич
4
Тубич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
79
Кузнецов
4-4-1-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
29
Ротань
9
Назаренко
14
Кравченко
18
Феррейра
22
Коноплянка
11
Селезнев
32
Голодюк
19
Габовда
19
Габовда
32
Голодюк
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
19
Ткачук
9
Гурули
9
Гурули
19
Ткачук
14
Кравченко
25
Калиниченко
25
Калиниченко
14
Кравченко
18
Феррейра
20
Гладкий
20
Гладкий
18
Феррейра
9
Назаренко
11
Лепа
11
Лепа
9
Назаренко
Остались в запасе
Карпаты
Днепр
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Карпаты - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Украина
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