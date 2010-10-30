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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 30 октября 2010
Днепр
30.10.2010, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
25'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Шахтер
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Чеберячко
+3
+2
Вторая желтая
Д. Срна
Замена
В. Виценец
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Т. Степаненко
Замена
М. Калиниченко
️️️️
О. Феррейра
Замена
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Гладкий
️️️️
С. Кравченко
Желтая карточка
Виллиан
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Тейшейра
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Е. Селезнев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Сергей Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ОП
11
Алекс Тейшейра
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
25
Максим Калиниченко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
4-4-1-1
27
Лаштувка
29
Денисов
14
Чеберячко
16
Русол
5
Мандзюк
18
Феррейра
9
Назаренко
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
4-2-1-1-2
30
Пятов
33
Срна
19
Чигринский
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
19
Гай
11
Тейшейра
10
Виллиан
4
Адриано
9
Эдуардо
18
Феррейра
25
Калиниченко
25
Калиниченко
18
Феррейра
14
Кравченко
20
Гладкий
20
Гладкий
14
Кравченко
14
Чеберячко
11
Лепа
11
Лепа
14
Чеберячко
19
Гай
25
Виценец
25
Виценец
19
Гай
11
Тейшейра
11
Коста
11
Коста
11
Тейшейра
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Днепр - Шахтер
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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