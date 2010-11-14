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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Днепр
Волынь - Днепр: обзор матча 14 ноября 2010
Волынь
14.11.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Днепр
82'
Е. Пичкур
41'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Днепр
ГОЛ! 1:1!
Е. Пичкур
Замена
Д. Лепа
️️️️
А. Гладкий
Замена
О. Феррейра
️️️️
С. Назаренко
Замена
Е. Пичкур
️️️️
О. Герасимюк
Замена
Е. Павлов
️️️️
С. Параскив
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Желтая карточка
А. Гринченко
Желтая карточка
П. Пашаев
14'
Замена
П. Пашаев
️️️️
Алсидес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
35
Саша Стевич
ОП
88
Игорь Скоба
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
22
Олександр Пищур
(К)
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
21
Алсидес
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Сергей Назаренко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
10
Артур Карноза
ЦФ
3-3-4
42
Недилько
91
Бутко
14
Ващук
30
Симинин
29
Гринченко
35
Стевич
77
Бута
88
Скоба
7
Герасимюк
22
Пищур
34
Параскив
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
21
Алсидес
16
Русол
29
Денисов
9
Назаренко
14
Кравченко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
20
Гладкий
7
Герасимюк
77
Пичкур
77
Пичкур
7
Герасимюк
34
Параскив
18
Павлов
18
Павлов
34
Параскив
21
Алсидес
20
Пашаев
20
Пашаев
21
Алсидес
9
Назаренко
18
Феррейра
18
Феррейра
9
Назаренко
20
Гладкий
11
Лепа
11
Лепа
20
Гладкий
Остались в запасе
Волынь
Днепр
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
16
Денис Шелихов
ВР
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
29
Исса Ндое
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
25
Максим Калиниченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Волынь - Днепр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Ищенко
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Волынь
Днепр
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2020.01.09 13:08
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