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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 09 апреля 2011
Днепр
09.04.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ворскла
9'
Е. Селезнев
51'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
Вторая желтая
Е. Селин
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
Жулиано
Замена
А. Громов
️️️️
Д. Есин
Замена
О. Феррейра
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
Р. Безус
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
Замена
М. Карпович
️️️️
П. Лешко
Замена
Матеус
️️️️
А. Гладкий
Желтая карточка
Р. Ротань
Желтая карточка
Е. Селин
15'
Замена
Е. Песков
️️️️
С. Вовкодав
Желтая карточка
С. Кравченко
12'
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
35
Павло Лешко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Николай Павлов
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
28
Евгений Шахов
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Ворскла
13
Евгений Песков
ЦЗ
0
Максим Карпович
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
4-3-1-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
16
Русол
14
Чеберячко
22
Инкум
14
Кравченко
29
Ротань
9
Назаренко
20
Жулиано
11
Селезнев
20
Гладкий
3-2-4-1
12
Величко
8
Вовкодав
4
Даллку
35
Лешко
15
Кулаков
33
Селин
7
Есин
32
Красноперов
90
Безус
77
Осипенко
10
Маркоски
20
Жулиано
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
20
Жулиано
9
Назаренко
18
Феррейра
18
Феррейра
9
Назаренко
20
Гладкий
99
Матеус
99
Матеус
20
Гладкий
35
Лешко
0
Карпович
0
Карпович
35
Лешко
8
Вовкодав
13
Песков
13
Песков
8
Вовкодав
7
Есин
28
Громов
28
Громов
7
Есин
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
18
Алексей Чичиков
ЦФ
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
16
Денис Шелихов
ВР
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Остались в запасе
18
Алексей Чичиков
ЦФ
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Днепр - Ворскла
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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