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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 30 апреля 2011
Днепр
30.04.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
38'
А. Гладкий
58'
А. Русол
90+3'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
ГОЛ! 3:0!
А. Гладкий
+3
Желтая карточка
Матеус
Желтая карточка
А. Гладкий
Замена
Р. Бабенко
️️️️
И. Стринич
Замена
О. Феррейра
️️️️
Е. Шахов
ГОЛ! 2:0!
А. Русол
Замена
С. Сидорчук
️️️️
А. Цуриков
Замена
Д. Лепа
️️️️
Р. Ротань
+2
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
Замена
С. Рудыка
️️️️
М. Ашраф
Желтая карточка
М. Арури
Желтая карточка
Тейку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Андрей Русол
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Жулиано
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
22
Дмитрий Безотосный
ВР
99
Мохамед Арури
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
4
Матеус
ЦЗ
11
Мохамед Ашраф
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Жуниор
АП
42
Евгений Писоцкий
ПП
38
Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
8
Руслан Бабенко
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Металлург
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
4
Иван Спичка
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Фабиу
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
26
Юрий Глушко
ЦФ
4-3-2-1
27
Лаштувка
5
Мандзюк
16
Русол
23
Стринич
22
Инкум
14
Кравченко
29
Ротань
28
Шахов
22
Коноплянка
20
Жулиано
20
Гладкий
3-2-3-1-1
22
Безотосный
4
Тейку
15
Вернидуб
4
Матеус
99
Арури
39
Опанасенко
42
Писоцкий
9
Цуриков
11
Ашраф
10
Жуниор
38
Фабиано
23
Стринич
8
Бабенко
8
Бабенко
23
Стринич
28
Шахов
18
Феррейра
18
Феррейра
28
Шахов
29
Ротань
11
Лепа
11
Лепа
29
Ротань
9
Цуриков
8
Сидорчук
8
Сидорчук
9
Цуриков
11
Ашраф
9
Рудыка
9
Рудыка
11
Ашраф
Остались в запасе
Днепр
Металлург
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
4
Иван Спичка
ЦП
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Фабиу
ЦФ
26
Юрий Глушко
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
4
Иван Спичка
ЦП
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
15
Фабиу
ЦФ
26
Юрий Глушко
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Днепр - Металлург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Олег Деревинский
(Киев)
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр
Металлург
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С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
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