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Кипр. Первый дивизион
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Омония 29-го мая
Рашан Фернандес
Статистика
Рашан Фернандес - статистика
Омония 29-го мая
29 июля 1998 (28), Роттердам
#7 | Нападающий
170 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
62' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония 29-го мая
2 : 2
04.09.2026
Кармиотисса
46' - 90'
67'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гоу Эхед Иглс
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Экселсиор
1 : 1
16.12.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
10.12.2023
Утрехт
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
03.12.2023
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 1
26.11.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
11.11.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гоу Эхед Иглс
5 : 1
04.11.2023
Витесс
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
0 : 0
28.10.2023
Гоу Эхед Иглс
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
22.10.2023
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
07.10.2023
Хераклес
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
3 : 1
30.09.2023
Гоу Эхед Иглс
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
ПСВ
3 : 0
27.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
22.09.2023
Фортуна
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Зволле
1 : 1
17.09.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
02.09.2023
Херенвен
Был в запасе
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