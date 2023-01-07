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    Рашан Фернандес - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Рашан
    Фамилия Фернандес
    Команда Гоу Эхед Иглс
    Состав Основной
    Родной город Роттердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июля 1998 (24 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 66' Камбур 4:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 24 тур
    25'
    26.02.2023 1' - 76' Эммен 2:2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 34' - 90' Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 76' - 90' Спарта 2:1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 13 0 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -66' Камбур (Лиуварден) 4:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25'
    26.02.2023 1' -76' Эммен (Эммен) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.02.2023 34' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 76' -90' Спарта (Роттердам) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 НЕК (Неймеген)
    01.02.2023 81' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.01.2023 1' -46' ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    25.01.2023 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    15.01.2023 74' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    07.01.2023 64' -90' Фортуна (Ситтард) 0:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.11.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    06.11.2022 87' -90' Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    29.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:1 Экселсиор (Роттердам)
    15.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Херенвен (Херенвен)
    09.10.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:0 Камбур (Лиуварден)
    01.10.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    18.09.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Эммен (Эммен)
    27.08.2022 1' -57' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Спарта (Роттердам)
    57'
    21.08.2022 1' -63' Гронинген (Гронинген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2022 70' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:5 ПСВ (Эйндховен)
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