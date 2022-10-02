Келвин - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Келвин
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Келвин
|Фамилия
|дос Сантос
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|82' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.11.2022
|72' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.11.2022
|76' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.11.2022
|90' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.10.2022
|85' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|27.08.2022
|29' -77'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|76' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2022
|46' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)