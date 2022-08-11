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    Жоау Амарал - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Жоау
    Фамилия Амарал
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1991 (31 год)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
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