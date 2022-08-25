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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дюделанж - Лех
Дюделанж - Лех: обзор матча 25 августа 2022
Дюделанж
25.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Лех
36'
М. Кирк
60'
Ж. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Дюделанж - Лех
Замена
К. Штумпф
️️️️
М. Кирк
83'
Замена
E. Gashi
️️️️
Э. Агович
68'
68'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
Р. Муравски
68'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Ж. Амарал
Желтая карточка
Э. Агович
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Перейра
Пас отдал
Г. Цитаишвили
59'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. Вельде
57'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
ГОЛ! 1:0!
М. Кирк
36'
31'
Желтая карточка
К. Вельде
Желтая карточка
В. Декер
31'
Желтая карточка
М. Кирк
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
19
Силвио Уассиеро
ПЗ
22
Шарль Моррен
ЦП
6
Vova
ЦП
21
Дейвид Синани
АП
20
Эдис Агович
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
22
Радослав Муравски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Дюделанж
25
Жонатан Жубер
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
5
Жюль Диуф
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
8
Филип Божич
АП
99
Calmente Mendes
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
11
Magnus Hansen
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Лех
1
Артур Рудько
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
74
Якуб Антчак
ЦП
43
Антони Козубал
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
4-2-1-3
1
Фокс
4
Скендерович
67
Декер
24
Кирк
19
Уассиеро
22
Моррен
6
21
Синани
9
23
Хаджи
20
Агович
3-2-3-1
1
Беднарек
2
Перейра
5
Ребошу
55
Пингот
22
Муравски
30
Квеквескири
22
Скурась
7
Амарал
99
Вельде
9
Ишак
24
Кирк
33
Штумпф
33
Штумпф
24
Кирк
20
Агович
7
7
20
Агович
22
Муравски
8
Карлстрем
8
Карлстрем
22
Муравски
7
Амарал
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
7
Амарал
99
Вельде
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
99
Вельде
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
Остались в запасе
Дюделанж
Лех
25
Жонатан Жубер
ВР
5
Жюль Диуф
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
8
Филип Божич
АП
99
Calmente Mendes
ЦФ
11
Magnus Hansen
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
1
Артур Рудько
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЦП
43
Антони Козубал
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
25
Жонатан Жубер
ВР
5
Жюль Диуф
ЦЗ
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
8
Филип Божич
АП
99
Calmente Mendes
ЦФ
11
Magnus Hansen
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЦП
43
Антони Козубал
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Дюделанж - Лех
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
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