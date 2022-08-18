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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Дюделанж
Лех - Дюделанж: обзор матча 18 августа 2022
Лех
18.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Дюделанж
6'
К. Вельде
66'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Дюделанж
Замена
Б. Дуглас
️️️️
М. Скурась
90'
+1
Красная карточка
А. Милич
88'
72'
Замена
Э. Агович
️️️️
Д. Синани
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
68'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. Вельде
67'
ГОЛ! 2:0!
М. Ишак
Пас отдал
П. Ребошу
66'
64'
Желтая карточка
Ж. Диуф
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Й. Карлстрем
61'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Ж. Амарал
61'
38'
Замена
С. Уассиеро
️️️️
E. Gashi
ГОЛ! 1:0!
К. Вельде
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Дюделанж
1
Лукас Фокс
ВР
4
Алдин Скендерович
ЦЗ
5
Жюль Диуф
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
22
Шарль Моррен
ЦП
21
Дейвид Синани
АП
8
Филип Божич
АП
9
Joao Magno
ЦФ
7
Eliot Gashi
ЦФ
23
Самир Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Лех
1
Артур Рудько
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
43
Антони Козубал
ЦП
74
Якуб Антчак
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Дюделанж
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
77
Evann Mendes
ЦЗ
19
Силвио Уассиеро
ПЗ
38
Энцо Лима
ЛП
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
20
Эдис Агович
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Беднарек
55
Пингот
16
Милич
5
Ребошу
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Муравски
99
Вельде
7
Амарал
22
Скурась
9
Ишак
3-1-1-2-3
1
Фокс
4
Скендерович
5
Диуф
24
Кирк
6
Фрейре
22
Моррен
21
Синани
8
Божич
23
Хаджи
7
9
22
Скурась
30
Дуглас
30
Дуглас
22
Скурась
7
Амарал
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
7
Амарал
8
Карлстрем
30
Квеквескири
30
Квеквескири
8
Карлстрем
99
Вельде
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
99
Вельде
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
7
19
Уассиеро
19
Уассиеро
7
21
Синани
20
Агович
20
Агович
21
Синани
Остались в запасе
Лех
Дюделанж
1
Артур Рудько
ВР
43
Антони Козубал
ЦП
74
Якуб Антчак
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Главный тренер
Дариуш Журав
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
77
Evann Mendes
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
43
Антони Козубал
ЦП
74
Якуб Антчак
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Остались в запасе
31
Joao Alves Margato
ВР
17
Жоскелино Дос Сантос
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
77
Evann Mendes
ЦЗ
38
Энцо Лима
ЛП
11
Жоэль Родригес да Крус
ЦФ
14
Франсишку Нинте Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Лех - Дюделанж
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
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