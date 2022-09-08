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Лига конференций 2026/2027
Вильярреал - Лех
Вильярреал - Лех: обзор матча 08 сентября 2022
Вильярреал
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа C, 1 тур
4 : 3
Завершен
Лех
32'
С. Чуквуэзе
36'
А. Баэна
40'
А. Баэна
89'
Ф. Коклен
2'
М. Скурась
47'
М. Ишак (П)
62'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Лех
90'
Замена
А. Соуза
️️️️
Н. Квеквескири
ГОЛ! 4:3!
Ф. Коклен
89'
85'
Желтая карточка
Р. Муравски
Желтая карточка
А. Баэна
83'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
80'
78'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
М. Скурась
78'
Замена
К. Вельде
️️️️
М. Ишак
71'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ж. Амарал
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
64'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Х. Луис Моралес
64'
Замена
Д. Парехо
️️️️
М. Морланес
64'
62'
ГОЛ! 3:3!
М. Ишак
Пас отдал
М. Скурась
Желтая карточка
Х. Куэнка
51'
47'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Ишак
Желтая карточка
А. Манди
46'
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Тригерос
46'
ГОЛ! 3:1!
А. Баэна
Пас отдал
С. Чуквуэзе
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Баэна
Пас отдал
Х. Луис Моралес
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Й. Мохика
32'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Скурась
Пас отдал
М. Ишак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Лех
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Йоргенсен
22
Мохика
2
Манди
4
Куэнка
4
де ла Фуэнте
13
Коклен
8
Морланес
14
Тригерос
10
Баэна
21
Чуквуэзе
25
Моралес
4-1-2-2-1
1
Беднарек
2
Перейра
5
Ребошу
25
Дагерстол
16
Милич
8
Карлстрем
22
Муравски
30
Квеквескири
7
Амарал
22
Скурась
9
Ишак
8
Морланес
10
Парехо
10
Парехо
8
Морланес
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
14
Тригерос
11
Джексон
11
Джексон
14
Тригерос
25
Моралес
7
Морено
7
Морено
25
Моралес
30
Квеквескири
77
Соуза
77
Соуза
30
Квеквескири
9
Ишак
99
Вельде
99
Вельде
9
Ишак
22
Скурась
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
22
Скурась
7
Амарал
18
Шимчак
18
Шимчак
7
Амарал
Остались в запасе
Вильярреал
Лех
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
43
Антони Козубал
ОП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
28
Херонимо Рульи
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
12
Кшиштоф Баковски
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
43
Антони Козубал
ОП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Вильярреал - Лех
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
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