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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Динамо Бт - Лех
Динамо Бт - Лех: обзор матча 28 июля 2022
Динамо Бт
28.07.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Лех
64'
М. Вацадзе
76'
А. Червински
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Динамо Бт - Лех
90'
+4
Желтая карточка
Й. Карлстрем
Желтая карточка
В. Мамучашвили
90'
+4
Желтая карточка
Д. Джигаури
90'
+1
Замена
Г. Чабрадзе
️️️️
З. Давиташвили
89'
81'
Желтая карточка
Н. Квеквескири
Замена
G. Pantsulaia
️️️️
Ф. Жуниор
78'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
С. Алтунашвили
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Червински
Пас отдал
Н. Квеквескири
73'
Замена
А. Червински
️️️️
Ж. Амарал
Замена
Д. Джигаури
️️️️
М. Вацадзе
72'
Замена
И. Бидзинашвили
️️️️
М. Радин
72'
ГОЛ! 1:0!
М. Вацадзе
Пас отдал
И. Азарови
64'
61'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
М. Скурась
61'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. Вельде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бт
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
18
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
6
Бенжамин Тейди
ОП
7
Милан Радин
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Лех
1
Артур Рудько
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Динамо Бт
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
18
Ираклий Бидзинашвили
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
43
Антони Козубал
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
4-1-2-1-3
23
Кобахидзе
16
Азарови
18
Рехвиашвили
7
Мамучашвили
6
Тейди
7
Радин
19
Алтунашвили
22
Давиташвили
11
Вацадзе
1
50
Жуниор
3-1-1-3-1
1
Рудько
2
Перейра
5
Ребошу
30
Дуглас
8
Карлстрем
30
Квеквескири
22
Скурась
7
Амарал
99
Вельде
18
Шимчак
22
Давиташвили
35
Чабрадзе
35
Чабрадзе
22
Давиташвили
11
Вацадзе
70
Джигаури
70
Джигаури
11
Вацадзе
19
Алтунашвили
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
19
Алтунашвили
50
Жуниор
14
14
50
Жуниор
7
Радин
18
Бидзинашвили
18
Бидзинашвили
7
Радин
7
Амарал
30
Червински
30
Червински
7
Амарал
22
Скурась
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
22
Скурась
99
Вельде
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
99
Вельде
Остались в запасе
Динамо Бт
Лех
77
Гиорги Зария
АП
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
1
Филип Беднарек
ВР
43
Антони Козубал
ЦП
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
77
Гиорги Зария
АП
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
43
Антони Козубал
ЦП
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Динамо Бт - Лех
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
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2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Стадион:
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