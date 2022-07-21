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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Динамо Бт
Лех - Динамо Бт: обзор матча 21 июля 2022
Лех
21.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Динамо Бт
10'
М. Скурась
24'
Ж. Амарал
33'
М. Скурась
66'
Ж. Амарал
90+4'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Динамо Бт
ГОЛ! 5:0!
М. Ишак
Пас отдал
А. Соуза
90'
+4
88'
Желтая карточка
Г. Палавандишвили
Замена
А. Козубал
️️️️
П. Ребошу
88'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ж. Амарал
88'
Замена
А. Соуза
️️️️
Н. Квеквескири
80'
79'
Замена
G. Pantsulaia
️️️️
З. Давиташвили
77'
Желтая карточка
С. Алтунашвили
71'
Замена
Г. Палавандишвили
️️️️
Б. Тейди
Замена
А. Червински
️️️️
Л. Шатка
67'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. Вельде
67'
ГОЛ! 4:0!
Ж. Амарал
Пас отдал
К. Вельде
66'
46'
Замена
М. Радин
️️️️
И. Бидзинашвили
46'
Замена
М. Вацадзе
️️️️
Ф. Жуниор
ГОЛ! 3:0!
М. Скурась
Пас отдал
К. Вельде
33'
26'
Замена
Г. Зария
️️️️
Г. Чабрадзе
ГОЛ! 2:0!
Ж. Амарал
Пас отдал
М. Ишак
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Скурась
Пас отдал
П. Ребошу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Артур Рудько
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
22
Радослав Муравски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Динамо Бт
13
Лазари Купатадзе
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
5
Oleksander Azackij
ЦЗ
7
Владимер Мамучашвили
ПЗ
35
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Бенжамин Тейди
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
18
Ираклий Бидзинашвили
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
43
Антони Козубал
ЦП
16
Даниэль Рамирес
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Динамо Бт
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
18
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
7
Милан Радин
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
3-2-3-1
37
Шатка
30
Дуглас
5
Ребошу
2
Перейра
22
Муравски
30
Квеквескири
99
Вельде
7
Амарал
22
Скурась
9
Ишак
3-3-1-1-2
13
Купатадзе
7
Мамучашвили
16
Азарови
5
35
Чабрадзе
6
Тейди
23
Кобахидзе
19
Алтунашвили
22
Давиташвили
50
Жуниор
18
Бидзинашвили
37
Шатка
30
Червински
30
Червински
37
Шатка
5
Ребошу
43
Козубал
43
Козубал
5
Ребошу
30
Квеквескири
77
Соуза
77
Соуза
30
Квеквескири
99
Вельде
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
99
Вельде
7
Амарал
18
Шимчак
18
Шимчак
7
Амарал
35
Чабрадзе
77
Зария
77
Зария
35
Чабрадзе
6
Тейди
10
Палавандишвили
10
Палавандишвили
6
Тейди
18
Бидзинашвили
7
Радин
7
Радин
18
Бидзинашвили
50
Жуниор
11
Вацадзе
11
Вацадзе
50
Жуниор
22
Давиташвили
14
14
22
Давиташвили
Остались в запасе
Лех
Динамо Бт
1
Филип Беднарек
ВР
16
Даниэль Рамирес
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
18
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
16
Даниэль Рамирес
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
4
Luka Kapianidze
ЦЗ
18
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
70
Джамбул Джигаури
ЦП
1
Mikheil Alavidze
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Главный тренер
Гиорги Чиабришвили
Статистика матча Лех - Динамо Бт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Информация о матче
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