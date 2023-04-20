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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - Лех
Фиорентина - Лех: обзор матча 20 апреля 2023
Фиорентина
20.04.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 3
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Лех
78'
Р. Соттиль
90+2'
Г. Кастровилли
9'
А. Соуза
64'
К. Вельде (П)
69'
А. Собич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Лех
ГОЛ! 2:3!
Г. Кастровилли
Пас отдал
Н. Гонсалес
90'
+2
88'
Желтая карточка
М. Скурась
Замена
К. Куаме
️️️️
Р. Соттиль
86'
83'
Желтая карточка
Н. Квеквескири
82'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Р. Муравски
80'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
К. Вельде
80'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
А. Соуза
79'
Замена
М. Ишак
️️️️
А. Собич
ГОЛ! 1:3!
Р. Соттиль
78'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
71'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Л. Йович
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
А. Собич
Пас отдал
Й. Карлстрем
Желтая карточка
Л. Венути
68'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Вельде
Желтая карточка
А. Терзич
63'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
53'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Н. Миленкович
46'
Желтая карточка
Н. Миленкович
35'
31'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
А. Червински
24'
Желтая карточка
А. Червински
Желтая карточка
К. Бираги
19'
17'
Желтая карточка
А. Собич
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
19
Артур Кабрал
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Лех
33
Матеуш Медрала
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
8
Мандрагора
7
Бонавентура
23
Соттиль
72
Барак
31
Гонсалес
9
Йович
4-1-1-3-1
1
Беднарек
25
Дагерстол
30
Червински
5
Ребошу
16
Милич
8
Карлстрем
22
Муравски
22
Скурась
77
Соуза
99
Вельде
9
Собич
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
31
Миленкович
28
Мартинес
28
Мартинес
31
Миленкович
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
9
Йович
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Йович
23
Соттиль
8
Куаме
8
Куаме
23
Соттиль
30
Червински
2
Перейра
2
Перейра
30
Червински
22
Муравски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
22
Муравски
77
Соуза
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
77
Соуза
99
Вельде
50
Ба Луа
50
Ба Луа
99
Вельде
9
Собич
9
Ишак
9
Ишак
9
Собич
Остались в запасе
Фиорентина
Лех
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
33
Матеуш Медрала
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Додо
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
33
Матеуш Медрала
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Фиорентина - Лех
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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