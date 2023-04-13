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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Фиорентина
Лех - Фиорентина: обзор матча 13 апреля 2023
Лех
13.04.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 4
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Фиорентина
20'
К. Вельде
4'
А. Кабрал
41'
Н. Гонсалес
58'
Д. Бонавентура
63'
Н. Иконе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Фиорентина
85'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Й. Брекало
85'
Замена
А. Барак
️️️️
Р. Мандрагора
83'
Желтая карточка
Л. Раньери
78'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
78'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
А. Ба Луа
️️️️
М. Скурась
76'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Ишак
76'
Замена
А. Соуза
️️️️
Н. Квеквескири
76'
63'
ГОЛ! 1:4!
Н. Иконе
58'
ГОЛ! 1:3!
Д. Бонавентура
51'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
41'
ГОЛ! 1:2!
Н. Гонсалес
Пас отдал
К. Бираги
ГОЛ! 1:1!
К. Вельде
Пас отдал
М. Ишак
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
37
Любомир Шатка
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Лех
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
7
Жоау Амарал
АП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
3-1-2-2-1
1
Беднарек
16
Милич
5
Ребошу
2
Перейра
8
Карлстрем
10
Мархвиньски
30
Квеквескири
99
Вельде
22
Скурась
9
Ишак
4-1-2-2-1
1
Террачиано
17
Додо
20
Раньери
31
Миленкович
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
4
Амрабат
7
Брекало
31
Гонсалес
19
Кабрал
30
Квеквескири
77
Соуза
77
Соуза
30
Квеквескири
22
Скурась
50
Ба Луа
50
Ба Луа
22
Скурась
9
Ишак
9
Собич
9
Собич
9
Ишак
7
Бонавентура
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Бонавентура
8
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
8
Мандрагора
7
Брекало
23
Соттиль
23
Соттиль
7
Брекало
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Лех
Фиорентина
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Лех - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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