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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Буде-Глимт
Лех - Буде-Глимт: обзор матча 23 февраля 2023
Лех
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Буде-Глимт
63'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Буде-Глимт
90'
+2
Замена
Л. Салвесен
️️️️
М. Лоде
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
А. Соуза
90'
89'
Желтая карточка
Н. Цугель
Замена
А. Червински
️️️️
А. Ба Луа
85'
Замена
А. Собич
️️️️
Ф. Шимчак
85'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
М. Ишак
78'
76'
Замена
Н. Цугель
️️️️
Д. Мвука
69'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
Ж. Перейра
63'
61'
Желтая карточка
П. Берг
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
Б. Саламон
46'
Желтая карточка
Ж. Перейра
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лех
33
Матеуш Медрала
ВР
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Буде-Глимт
45
Исак Сьонг
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
4-1-2-3
1
Беднарек
18
Саламон
5
Ребошу
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Скурась
77
Соуза
9
Ишак
18
Шимчак
50
Ба Луа
3-1-3-2-1
1
Лунд
5
Вембангомо
3
Серенсен
2
Лоде
7
Берг
11
Гренбек
10
Ветлесен
18
Мое
22
Мвука
90
Пеллегрино
29
Мумбанья
18
Саламон
25
Дагерстол
25
Дагерстол
18
Саламон
50
Ба Луа
30
Червински
30
Червински
50
Ба Луа
77
Соуза
30
Квеквескири
30
Квеквескири
77
Соуза
9
Ишак
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
9
Ишак
18
Шимчак
9
Собич
9
Собич
18
Шимчак
22
Мвука
11
Цугель
11
Цугель
22
Мвука
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
2
Лоде
15
Салвесен
15
Салвесен
2
Лоде
Остались в запасе
Лех
Буде-Глимт
33
Матеуш Медрала
ВР
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Жоау Амарал
АП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
45
Исак Сьонг
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
33
Матеуш Медрала
ВР
30
Доминик Холек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Жоау Амарал
АП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Остались в запасе
45
Исак Сьонг
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Сондре Серли
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Лех - Буде-Глимт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
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Информация о матче
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