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Буде-Глимт - Лех
Буде-Глимт - Лех: обзор матча 16 февраля 2023
Буде-Глимт
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Лех
89'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Ишак
Замена
А. Тьеррандсен-Скау
️️️️
А. Гренбек
86'
80'
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
Й. Карлстрем
Замена
И. Амундсен
️️️️
Б. Вембангомо
80'
72'
Замена
К. Вельде
️️️️
Ф. Шимчак
Замена
Н. Цугель
️️️️
А. Пеллегрино
70'
Замена
С. Серли
️️️️
Д. Мвука
70'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
70'
Желтая карточка
Ф. Мумбанья
66'
46'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Н. Квеквескири
34'
Желтая карточка
Р. Муравски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Буде-Глимт
45
Исак Сьонг
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
10
Сондре Серли
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Лех
30
Доминик Холек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лунд
3
Серенсен
2
Лоде
5
Вембангомо
7
Берг
11
Гренбек
8
Конрадсен
18
Мое
90
Пеллегрино
22
Мвука
29
Мумбанья
4-1-2-1-2
1
Беднарек
2
Перейра
16
Милич
18
Саламон
30
Червински
8
Карлстрем
22
Муравски
30
Квеквескири
22
Скурась
9
Ишак
18
Шимчак
5
Вембангомо
38
Амундсен
38
Амундсен
5
Вембангомо
11
Гренбек
37
Тьеррандсен-Скау
37
Тьеррандсен-Скау
11
Гренбек
90
Пеллегрино
11
Цугель
11
Цугель
90
Пеллегрино
22
Мвука
10
Серли
10
Серли
22
Мвука
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
8
Карлстрем
25
Дагерстол
25
Дагерстол
8
Карлстрем
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
30
Квеквескири
18
Шимчак
99
Вельде
99
Вельде
18
Шимчак
9
Ишак
9
Собич
9
Собич
9
Ишак
Остались в запасе
Буде-Глимт
Лех
45
Исак Сьонг
ВР
77
Лукаш Кубр
ЛВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
30
Доминик Холек
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
45
Исак Сьонг
ВР
77
Лукаш Кубр
ЛВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Буде-Глимт - Лех
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
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