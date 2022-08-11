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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Викингур
Лех - Викингур: обзор матча 11 августа 2022
Лех
11.08.2022, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Викингур
32'
М. Ишак
44'
К. Вельде
96'
Ф. Мархвиньски
119'
А. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лех - Викингур
ГОЛ! 4:0!
А. Соуза
Пас отдал
Ф. Мархвиньски
119'
117'
Желтая карточка
Д. Ерн Атласон
Пенальти не реализован!
А. Соуза
117'
110'
Вторая желтая
Ю. Магнуссон
Желтая карточка
А. Червински
105'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
101'
Замена
Б. Дуглас
️️️️
П. Ребошу
101'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Мархвиньски
96'
Желтая карточка
Ф. Мархвиньски
89'
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Р. Муравски
87'
Замена
А. Соуза
️️️️
Ж. Амарал
87'
Желтая карточка
М. Скурась
86'
Желтая карточка
Ж. Перейра
79'
Желтая карточка
Р. Муравски
78'
74'
Замена
B. Snaer Ingason
️️️️
В. Эрлигур Андрасон
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
К. Вельде
68'
62'
Желтая карточка
Ю. Магнуссон
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
А. Милич
50'
46'
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
Л. Томассон
ГОЛ! 2:0!
К. Вельде
Пас отдал
Ж. Перейра
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
К. Вельде
32'
15'
Желтая карточка
П. Паньед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
4
Оливер Экрот
ЦЗ
5
Kyle McLagan
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
2
Логи Томассон
ЦП
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
Лех
30
Барри Дуглас
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
10
Филип Мархвиньски
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Викингур
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Беднарек
30
Червински
16
Милич
5
Ребошу
2
Перейра
8
Карлстрем
22
Муравски
99
Вельде
7
Амарал
22
Скурась
9
Ишак
3-1-2-1-3
1
Йонссон
22
Гуннарссон
5
4
Экрот
8
Андрасон
2
Томассон
7
Агнарссон
10
Паньед
18
Магнуссон
25
9
Гудьонссон
5
Ребошу
30
Дуглас
30
Дуглас
5
Ребошу
16
Милич
25
Дагерстол
25
Дагерстол
16
Милич
22
Муравски
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
22
Муравски
99
Вельде
30
Квеквескири
30
Квеквескири
99
Вельде
7
Амарал
77
Соуза
77
Соуза
7
Амарал
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
2
Томассон
24
Атласон
24
Атласон
2
Томассон
8
Андрасон
11
11
8
Андрасон
Остались в запасе
Лех
Викингур
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
Остались в запасе
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Остались в запасе
16
Þórður Ingason
ВР
12
Halldór Smári Sigurðsson
ЦЗ
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
23
Николай Хансен
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Лех - Викингур
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Информация о матче
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