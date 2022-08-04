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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Викингур - Лех
Викингур - Лех: обзор матча 04 августа 2022
Викингур
04.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Викингур - Лех
88'
Желтая карточка
П. Ребошу
Замена
Д. Ерн Атласон
️️️️
Х. Гудьонссон
86'
82'
Желтая карточка
Ж. Перейра
73'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Ж. Амарал
71'
Желтая карточка
Р. Муравски
61'
Замена
Г. Цитаишвили
️️️️
К. Вельде
60'
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Й. Карлстрем
Желтая карточка
Л. Томассон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викингур
1
Ингвар Йонссон
ВР
5
Kyle McLagan
ЦЗ
4
Оливер Экрот
ЦЗ
22
Карл Фридлейфур Гуннарссон
ПЗ
7
Эрлингур Агнарссон
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
10
Пабло Паньед
АП
9
Хельги Гудьонссон
ЦФ
25
Ari Sigurpálsson
ЦФ
11
Birnir Snaer Ingason
ЦФ
18
Юлиус Магнуссон
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Викингур
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
16
Þórður Ingason
ВР
24
Давид Ерн Атласон
ПЗ
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
30
Tómas Thórisson
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
Лех
30
Алан Червински
ЦЗ
43
Антони Козубал
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
3-2-1-4
1
Йонссон
5
4
Экрот
22
Гуннарссон
7
Агнарссон
2
Томассон
10
Паньед
9
Гудьонссон
18
Магнуссон
11
25
4-1-1-3-1
1
Беднарек
2
Перейра
5
Ребошу
30
Дуглас
25
Дагерстол
8
Карлстрем
22
Муравски
22
Скурась
7
Амарал
99
Вельде
9
Ишак
9
Гудьонссон
24
Атласон
24
Атласон
9
Гудьонссон
8
Карлстрем
30
Квеквескири
30
Квеквескири
8
Карлстрем
99
Вельде
14
Цитаишвили
14
Цитаишвили
99
Вельде
7
Амарал
18
Шимчак
18
Шимчак
7
Амарал
Остались в запасе
Викингур
Лех
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
16
Þórður Ingason
ВР
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
30
Tómas Thórisson
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
30
Алан Червински
ЦЗ
43
Антони Козубал
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Остались в запасе
99
Uggi Johann Audunsson
ВР
16
Þórður Ingason
ВР
8
Виктор Эрлигур Андрасон
ОП
14
Johannes Dagur Geirdal
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
30
Tómas Thórisson
ЦП
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
15
Arnor Gudjohnsen
ЦФ
Остались в запасе
30
Алан Червински
ЦЗ
43
Антони Козубал
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
12
Кшиштоф Баковски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Журав
Статистика матча Викингур - Лех
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Викингур
2 : 2
24.10.2026
Фрам
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
Брейдаблик
1 : 2
16.10.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Викингур
2 : 2
11.10.2026
Акранес
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Викингур
4 : 1
14.09.2026
Кефлавик
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
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