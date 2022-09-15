Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лех - Аустрия
Лех - Аустрия: обзор матча 15 сентября 2022
Лех
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа C, 2 тур
4 : 1
Завершен
Аустрия
28'
М. Ишак
64'
М. Скурась
76'
К. Вельде
90'
К. Вельде
29'
М. Браунедер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Аустрия
90'
+1
Желтая карточка
М. Браунедер
ГОЛ! 4:1!
К. Вельде
90'
89'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
М. Ишак
85'
77'
Замена
Д. Крайкер
️️️️
М. Мартинс
77'
Замена
Х. Табакович
️️️️
А. Грубер
ГОЛ! 3:1!
К. Вельде
Пас отдал
М. Ишак
76'
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Холланд
71'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Д. Фиц
Замена
Ф. Мархвиньски
️️️️
Ж. Амарал
69'
Желтая карточка
Ф. Беднарек
68'
Желтая карточка
Б. Дуглас
66'
64'
Желтая карточка
А. Грубер
ГОЛ! 2:1!
М. Скурась
Пас отдал
Ж. Перейра
64'
60'
Замена
М. Хускович
️️️️
А. Юкич
Желтая карточка
Ф. Шимчак
58'
Замена
К. Вельде
️️️️
Ф. Шимчак
58'
Замена
Р. Муравски
️️️️
Н. Квеквескири
58'
Замена
Б. Дуглас
️️️️
П. Ребошу
46'
36'
Пенальти не реализован!
М. Фишер
Желтая карточка
П. Ребошу
35'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Браунедер
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
Ж. Амарал
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
37
Любомир Шатка
ВР
1
Филип Беднарек
ВР
5
Педру Ребошу
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
30
Ника Квеквескири
ЦП
7
Жоау Амарал
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Лех
1
Артур Рудько
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
9
Харис Табакович
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-1-1-2-2
37
Шатка
5
Ребошу
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
30
Квеквескири
22
Скурась
7
Амарал
18
Шимчак
9
Ишак
2-1-3-3-1
1
Фрюхтль
4
Мартинс
5
Мюль
8
Холланд
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
36
Фиц
77
Юкич
30
Фишер
9
Грубер
5
Ребошу
30
Дуглас
30
Дуглас
5
Ребошу
9
Ишак
25
Дагерстол
25
Дагерстол
9
Ишак
30
Квеквескири
22
Муравски
22
Муравски
30
Квеквескири
7
Амарал
10
Мархвиньски
10
Мархвиньски
7
Амарал
18
Шимчак
99
Вельде
99
Вельде
18
Шимчак
8
Холланд
39
Тигль
39
Тигль
8
Холланд
36
Фиц
70
Келеш
70
Келеш
36
Фиц
4
Мартинс
47
Крайкер
47
Крайкер
4
Мартинс
9
Грубер
9
Табакович
9
Табакович
9
Грубер
77
Юкич
29
Хускович
29
Хускович
77
Юкич
Остались в запасе
Лех
Аустрия
1
Артур Рудько
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
77
Афонсу Соуза
АП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Лех - Аустрия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лех
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
0 : 0
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Городской стадион
Новости команд
Все
Лех
Аустрия
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:21
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Аустрия» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Аустрия» – «Брага»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Брага» – «Аустрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Брага» – «Аустрия»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Аустрия» – «Бейтар»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+